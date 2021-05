Alepa aprova PL que aumenta remuneração dos policiais militares

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Hoje é um dia histórico para a Polícia Militar. A Alepa aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei que havia sido elaborado pelo Governador do Estado e visa reconhecer e dar mais dignidade aos agentes que integram a Corporação”, frisou o Comandante-Geral, Coronel Dílson Júnior. (Com informações da PM)

(Foto:Reprodução) – Mais de 17mil famílias de policiais e bombeiros militares do Estado do Pará serão beneficiadas pela aprovação da fixação do soldo ao salário mínimo.

