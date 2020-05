Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2 recebem nesta terça auxílio emergencial

Saque em dinheiro segue até 13 de junho, conforme a data de nascimento do usuário (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

Nesta terça-feira, 19, a Caixa Econômica segue com o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros a receber são as pessoas cadastradas no programa Bolsa Família.

Assim como na primeira parcela, o banco adotou um esquema de numeração por data para o pagamento. Nesta terça, é a vez dos beneficiários cujo NIS (Número de Identificação Social) termina em 2.

Já os trabalhadores que estão no Cadastro Único e não recebem o benefício social, assim como os que se inscreveram no auxílio emergencial através do site ou aplicativo, começam a receber a parcela apenas na quarta-feira, 20. O saque em dinheiro segue até 13 de junho, conforme a data de nascimento do beneficiário.

A segunda parcela do auxílio emergencial começou a ser paga na segunda-feira,18, para MEis (microempreendedor individual), desempregados e beneficiários dos programas assistenciais do Governo Federal. O primeiro foi destinado aos beneficiários cujo NIS (Número de Identificação Social) termina em 1.

A Caixa lembra que o calendário de pagamento da segunda parcela vale apenas para quem recebeu o auxílio até o dia 30 de abril. Para quem recebeu após essa data, o calendário de pagamento da segunda parcela ainda segue sem data.

Segundo o Ministério da Economia, as datas foram definidas de modo a aprimorar o pagamento e evitar concentração nos meios digitais e aglomerações nos pontos de atendimento.

O calendário traz escalonamento para os grupos de beneficiários – elegíveis do Bolsa Família, CadÚnico e inscritos pelo app/site –, bem como para antecipação do crédito para movimentação digital e para saque em espécie conforme mês de nascimento.

Aglomeração

Na segunda, 18, em Belém, as agências do banco ficaram lotadas. Em Icoaraci, no bairro do Cruzeiro, as pessoas aguardavam na porta antes das 7h. Mesmo com o lockdown, aplicado na capital paraense e em mais 16 cidades do Estado, as medidas de distanciamento não foram respeitadas.

Era possível ver beneficiários com uso erado de máscaras e muito próximos uns dos outros. Antes de abrir a agência, uma servidora, com um megafone, tentava organizar a aglomeração, separando cada atendimento em filas específicas.

Na agência de São Brás, localizada na avenida Governador José Malcher, os beneficiários também chegaram cedo. Por volta das 5h30, pessoas já guardavam seus lugares na fila. Já passando das 9h, parte do quarteirão em direção à Travessa Castelo Branco, estava tomada. As medidas de distanciamento para conter o avanço do novo coronavírus também estavam sendo pouco respeitadas. Os usuários não mantinham o distanciamento de dois metros e o uso incorreto de máscaras era comum por quem aguardava o pagamento na fila.

Calendário de pagamento

Para os beneficiários que recebem o auxílio emergencial pela poupança digital, a Caixa orienta que seja realizada a atualização do aplicativo Caixa Tem. Além da alternativa para saque sem cartão, a nova versão possibilita maior número de acessos simultâneos.

O banco não informou o calendário de saque em espécie para este lote de pagamento, apenas que a operação é realizada nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.

Caminhão Caixa

O banco realizou parcerias com prefeituras de cerca de 1.100 cidades para a sinalização e organização das filas e instalação de impressoras para facilitar a triagem fora da agência. Seis caminhões-agência itinerantes também estão atendendo em localidades com maior necessidade. No Pará, a Caixa informou até agora que Viseu receberá a agência itinerante entre os dias 14 e 29 de maio.

Calendário de depósito em poupança social:

Nascido em janeiro e fevereiro, 20 de maio; em março e abril, 21 de maio; maio e julho, 22 de maio; julho e agosto, 23 de maio; setembro e outubro, 25 de maio; novembro e dezembro, 26 de maio.

– Bolsa Família

Final do NIS 1, 18 de maio, final do NIS 2, 19 de maio; final do NIS 3, 20 de maio; final do NIS 4, 21 de maio; final do NIS 5, 22 de maio; final do NIS 6, 25 de maio; final do NIS 7, 26 de maio; final do NIS 8, 27 de maio; final do NIS 9, 28 de maio; final do NIS 0, 29 de maio.

– Calendário de saque e transferência da poupança digital social:

Nascido em janeiro, 30 de maio; fevereiro, 1 de junho; março, 2 de junho; abril, 3 de junho; maio, 4 de junho; junho, 5 de junho; julho, 6 de junho; agosto, 8 de junho; setembro, 9 de junho; outubro, 10 de junho; novembro, 12 de junho; dezembro, 13 de junho.

