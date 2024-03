PRF encontra contrabando milionário dentro de caminhão-baú dos Correios

Veículo foi transportado até agência dos Correios para verificação da PRF. (Foto: Direto das Ruas)

Apreensão ocorreu em posto da PRF na BR-463; motorista alega inocência.

Caminhão oficial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi apreendido, no fim da tarde desta quarta-feira (28), ao transportar produtos oriundos do contrabando em Ponta Porã, município sul-mato-grossense que faz fronteira com o Paraguai.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), caminhão-baú foi parado na BR-463, durante operação em conjunto com a Receita Federal. O veículo foi levado para fiscalização aprofundada em Dourados, e durante vistoria, encontraram 280 volumes que vão de material de informática, aparelhos celulares, drones e até anabolizantes.

Ainda segundo os policiais, o motorista negou qualquer envolvimento na ação e alegou que o caminhão foi carregado em agências oficiais dos Correios localizadas em cidades fronteiriças, como Aral Moreira, Sete Quedas e Ponta Porã.

Ele disse que é rotina os motoristas deixarem os caminhões na loja para serem carregados. Depois, os condutores assumem o volante e levam as mercadorias, inicialmente para Campo Grande, sendo posteriormente enviadas para diversos estados brasileiros.

Fonte: Campo Grande News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/10:36:19

