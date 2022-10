Beto Faro, do PT, é eleito senador no Pará

Beto Faro, PT. — Foto: Claudio Pinheiro / O Liberal -Candidato eleito recebeu apoio do governador do Pará Helder Barbalho e do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Os eleitores paraenses elegeram Beto Faro (PT) para a vaga de senador da república. Ele foi eleito com 96,16% das urnas apuradas, às 20h50. Beto Faro teve 42,43% do total de votos, seu concorrente direto, Mário Couto (PL), registrou 35,54%.

Veja aqui o resultado completo

Neste ano o eleitor escolheu um candidato ao Senado ao mandato de oito anos, mas as eleições ocorrem de quatro em quatro anos. Assim, a cada eleição, a Casa renova, alternadamente, um terço e dois terços de suas 81 cadeiras. Neste ano, 27 vagas estavam em disputa no país.

Campanha

Beto Faro é aliado informalmente do governado do Pará Helder Barbalho. Este é o seu primeiro mandato de senador. Ele ocupou a vaga deixada pelo colega de partido Paulo Rocha (PT).

