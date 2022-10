Helder é reeleito para governador do Pará no primeiro turno; veja os números

O governador Helder Barbalho (MDB) se reelegeu para mais um mandato de quatro anos à frente do Executivo do Pará. O candidato somava 70,10% dos votos computados até às 21h52. O segundo lugar, Zequinha Marinho (PL) tinha 27,40%.

Helder Barbalho (MDB) dará continuidade à sua agenda política no Estado, que iniciou em 2018, quando conquistou pela primeira vez o direito de ocupar a cadeira mais alta do Executivo paraense. Casado, com ensino superior completo e 43 anos, o emedebista já foi prefeito de Ananindeua duas vezes, eleito em 2004 e 2008, e tentou o cargo de governador em 2014 – apesar de chegar ao segundo turno, perdeu a corrida para Simão Jatene (PSDB). Ele é filho do senador Jader Barbalho, que também já governou o Pará por dois mandatos.

Neste ano, Helder concorreu na coligação “Pra Seguir em Frente”, composta pelo próprio MDB, a federação PSDB Cidadania, a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV, PP, PSD, PDT, Republicanos, Avante, Podemos, União, DC, PTB e PSB. Em seu programa de governo, o político exaltou as conquistas de seu primeiro mandato, com ênfase na segurança pública, na saúde e no assistencialismo social.

Algumas dessas conquistas são: emprego de mais de 7 mil concursados nas forças de segurança; renovação da frota policial e seus equipamentos; programa Ter Paz e as Usinas da Paz; abertura de leitos e hospitais de campanha na pandemia, além da vacina contra a covid-19; conclusão e inauguração de hospitais, policlínicas e núcleos de serviços voltados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); destinação de mais de R$ 1,5 bilhão em programas de assistência social, como o Renda Pará, Fundo Esperança, Água Pará, Reencontro com a Escola, Vale Gás, Incentiva Mais Pará e Bora Belém; pagamento do piso nacional do magistério; entrega de 125 escolas reconstruídas até o fim do ano; redução dos índices de mortalidade infantil e de gravidez na adolescência; marcos legais essenciais para temas como Mudanças Climáticas, Gerenciamento Costeiro, Bioeconomia, Unidades de Conservação e Combate ao Desmatamento; recuperação e construção de estradas, chegando a 1.500 quilômetros de obras; entre outras ações.

“Quando o povo do Pará foi às urnas em 2018, estava esperançoso por mudanças. Assim, nos deu seu voto de confiança e a missão de transformar a realidade do nosso Estado”, diz o governador Helder Barbalho, que assinou o documento. “A posse do governo ocorreu em Belém, Santarém e Marabá. A mensagem era clara: presença em todo o Estado. Onde houvesse um paraense lá estaria o governo. E assim foi ao longo desses quase quatro anos – enfrentamos os problemas historicamente enraizados nos 144 municípios do Estado”, enfatizou.

Quais as propostas de Helder Barbalho?

Para o próximo mandato, de 2023 a 2026, Helder pretende, na área da educação, reformar, concluir e construir escolas; interiorizar o Centro de Atendimento Especializado de Educação Especial; ampliar redes de escolas técnicas; apoiar os municípios no ensino fundamental e aperfeiçoar e ampliar a oferta do ensino médio; ampliar o número de escolas em tempo integral; combater o analfabetismo; valorizar o magistério e profissionais de ensino; incluir na grade curricular a educação ambiental; modernizar os sistemas de fornecimento e distribuição de internet em alta velocidade para uso pedagógico nas unidades da rede estadual; entre outros.

Já na área da saúde, as principais propostas são concluir os Hospitais Regionais de Tucuruí, Ourilândia do Norte, Oriximiná e Rio Maria e ampliar as estruturas dos Hospitais Regionais da Transamazônica (Altamira), Araguaia (Redenção), Carajás (Marabá), Baixo Amazonas (Santarém), Baixo Tocantins (Cametá) e São Caetano de Odivelas; o Hospital Pediátrico de Ananindeua; os hospitais materno-infantis; o novo Hospital do Leste em Paragominas; o Hospital Público da Mulher Nossa Senhora de Nazaré; o Hospital e Pronto Socorro da Augusto Montenegro; e as Policlínicas de Altamira, Breves, Marabá e Santarém, além de implantar nas demais Regiões de Integração do Estado. Fora isso, construir um centro de referência em procedimentos de alta complexidade em clínica médica, cardiologia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica; novos Centros Integrados de Inclusão e Reabilitação (CIIR) nas regiões do Pará; e concluir a implantação de serviço oncológico em Marabá e Castanhal.

Quais a propostas de Helder Barbalho para a Segurança Pública

Criar cidades inteligentes em parceria com os municípios é a primeira proposta para a segurança pública citada pelo governador Helder Barbalho no plano de governo. O objetivo é ampliar o sistema de videomonitoramento com inteligência artificial, que inclui recursos como reconhecimento facial e leitor de placas de veículos. Na mesma linha, há a ideia de implementar o projeto “Polícia Inteligente”, explorando recursos de inteligência policial para identificar oportunidades e ameaças quanto à ocorrência da letalidade violenta e redução de homicídios dolosos.

Outras propostas para a mesma área são fortalecer a Diretoria de Combate a Crimes Tecnológicos; implantação de Delegacias Móveis Fluviais para atendimento às populações ribeirinhas; criação do Programa + Segurança nos Rios, com três novas bases integradas fluviais em Óbidos, Abaetetuba e Itaituba; ampliar o Programa Pró Mulher, para atendimento preventivo e repressivo no enfretamento da violência doméstica; ampliar o número de Delegacias da Mulher e promover o atendimento 24h; interiorizar os Centros Integrados de Comando e Controle (CICCRs), para operações de policiamento rural e móvel; implantar espaços preparados para acolher e encorajar mulheres, pessoas do grupo LGBTQI+, idosos, crianças e adolescentes no processo de rompimento do ciclo da violência; e criar Delegacias de Proteção Animal.

Quais as propostas de Helder Barbalho para a Cultura e o meio ambiente?

O programa de Barbalho para o segundo mandato de governo também aborda as ações planejadas para as áreas de cultura e meio ambiente. Para a primeira, as principais propostas são promover e implementar novos espaços para a área do turismo no Estado, preservando o patrimônio histórico; ampliar a oferta de espaços públicos destinados a cultura, esporte e lazer; realizar editais de cultura, bem como garantir recursos para produção e difusão cultural; fomentar canais de comunicação para que o turista ou população possam encontrar informações atualizadas e completas; investir na produção audiovisual e cultural; e desenvolver ações de incentivo à leitura e o acesso à informação e ao conhecimento em comunidades distantes, de forma digital.

Já na segunda área, a ideia é implementar o Plano Estadual de Bioeconomia e entregar o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, em Belém, e criar um Espaço de Inovação em Bioeconomia, visando ao financiamento em pesquisa e desenvolvimento e à interação entre setores; desenvolver incentivos para quem protege a floresta e colabora para o enfrentamento às mudanças globais do clima; ampliar a Força Estadual de Combate ao Desmatamento (FECD) e as parcerias com poder público municipal e setor privado; recuperar a capacidade do Estado em regular a ocupação de terra e promover atividades econômicas sustentáveis; e ampliar a política de implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) para recuperação de áreas alteradas; entre outras.

Desenvolvimento

A economia e a logística do Estado também são pontos importantes do plano de governo. A ideia é redesenhar e modernizar os órgãos e políticas estaduais relacionados às questões tributárias, regularização fundiária, ambientais, minerais, industriais e agropecuárias, desburocratizando a legalização e licenciamento das atividades econômicas, além de avançar na implantação de estruturas de logística intermodal no Estado, garantindo rodovias, portos, aeroportos e ferrovias visando a interligação entre as regiões com melhor qualidade no escoamento da produção e redução dos custos de transporte no Estado.

Na área de desenvolvimento econômico, Helder promete ampliar e fortalecer as políticas públicas no setor agrícola, incentivando e investindo na agricultura de pequeno porte, além da pesca e aquicultura; ampliar o Programa de Regularização Fundiária do Estado e desenvolver ações que garantam a expansão e a qualidade da produção agrícola; ampliar os investimentos no turismo, com destaque para o ecoturismo, turismo gastronômico e pesca esportiva; e investir na verticalização, no fomento às energias sustentáveis, no empreendedorismo, no acesso à internet, na economia digital e na qualificação profissional.

A construção de pontos em áreas urbanas e rurais, melhorando a mobilidade e a logística do Estado, está entre os destaques das propostas para a infraestrutura nos próximos anos. Helder também quer construir e recuperar estradas e aeroportos, que incentivam o turismo; construir novos Terminais Rodoviários e Hidroviários; e concluir a implantação do BRT. Outras propostas do plano, além das áreas citadas, dizem respeito ao desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e mobilidade, além de equilíbrio fiscal e modernização institucional.

