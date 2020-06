Bi Trem de Caminhão tomba em manobra arriscada

Sinistro registrado no município de Novo Progresso (Fotos:Lombarde via WhatsApp)

Fotos foram enviadas para Redação do Jornal Folha do Progresso , mostra o caminhão que é usado ara carregar bovinos, tombado em frente a borracharia Rockemback em Novo Progresso.

Conforme as informações que chegaram na redação do Jornal Folha do Progresso, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (17) , o motorista seguia pela pela avenida Orival Prazeres, sentido Posto Curua, quando ariscou uma manobra , um dos bi trem tombou. Por Pouco não atingi a borracharia.

Moradores da redondeza correram par socorrer o motorista , que não se machucou.

Ainda conforme a informação a possibilidade de excesso de velocidade praticado pelo condutor do caminhão.

