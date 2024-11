PF faz operação contra grupo de matadores de animais em reserva nacional

Armas foram apreendidas com os investigados Armas foram apreendidas com os investigados • Divulgação/PF

Caçadores atiravam em macacos, veados, aves, tatus e cutias e utilizavam armadilhas, cães de caça e GPS em caça clandestina

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina deflagraram uma operação para desarticular uma rede de caçadores que atua no interior do Parque Nacional da Serra do Itajaí (Parna Itajaí), em Santa Catarina, uma unidade de conservação de proteção integral da União, inserida no bioma Mata Atlântica.

Na ação, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados nas cidades catarinenses de Blumenau, Guabiruba, Indaial e Rio dos Cedros.

A reserva ambiental abrange nove municípios do estado: Apiúna, Ascurra, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos.

As investigações iniciadas em novembro de 2023, inicialmente pela Polícia Militar Ambiental, identificaram a ação reiterada de diversos indivíduos praticando a caça ilegal no parque federal.

Segundo a PF, foram identificados grupos criminosos que praticavam o crime em diferentes horários do dia e abatiam diversos animais silvestres, como veados, quatis, catetos, pacas, cutias, aves, tatus e macacos.

A polícia ainda descobriu que os caçadores utilizavam armadilhas, cães de caça, GPS e outras tecnologias para a prática da caça clandestina.

O grupo criminoso também possuía membros que atuavam como “olheiros”, que avisavam os caçadores ao detectar a presença dos órgãos de fiscalização.

Não há mandados de prisão na operação, mas a expectativa dos agentes é apreender armas. Caso alguma delas não tenha registro, o dono será preso em flagrante.

Os envolvidos responderão por crimes contra o meio ambiente, porte e posse ilegal de arma de fogo e envolvimento em organização criminosa voltada à prática ilegal de caça.

Fonte: Elijonas Maiada CNN , em Brasília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/16:36:17

