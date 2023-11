Biancardi fala pela 1ª vez sobre assalto à sua casa: ‘Meus pais de refém’

Eles roubaram bolsas, relógios e joias. Ainda segundo a SSP, os criminosos renderam duas vítimas de 50 e 52 anos na casa. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia. – (Foto>Reprodução)

Segundo a polícia, outras informações serão divulgadas quando o registro na delegacia for finalizado.

Conforme informações do Hoje em Dia (Record), os funcionários e os pais de Bruna forma feitos de reféns na invasão que aconteceu por volta das 3h desta terça-feira.

Ainda segundo o matutino, a polícia suspeita de um morador do condomínio que teria facilitado a entrada dos três na casa dos pais da Bruna. Os criminosos teriam procurado por Bruna e Mavie — filha da influenciadora com Neymar — mas elas não estavam na residência no momento da invasão.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de Neymar, que disse desconhecer o fato.

A Splash, a prefeitura de Cotia confirmou que a ocorrência foi atendida, inicialmente, pela GC de Cotia. “O caso foi encaminhado e registrado na Delegacia de Cotia atuará no acompanhamento e investigação da ocorrência.”

Bruna Biancardi, 29, se pronunciou pela primeira vez após ter sua casa assaltada. O crime aconteceu na manhã de hoje (7).

A mãe de Mavie, filha do relacionamento com Neymar, usou o Instagram para tranquilizar os fãs. “Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram meus pais de refém.”

Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá e não estávamos no momento.

Bianca Biancardi.

“Obrigada Meu Deus por cuidar de nós. Proteja sempre a minha família de todo o mal. Amém”, escreveu.

Leia abaixo o pronunciamento abaixo.

O que aconteceu?

Três homens armados entraram na residência, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Um deles, de 20 anos, foi preso em flagrante. Outro já foi identificado, e a Polícia Civil de Cotia investiga a identidade do terceiro

Mesversário

Mavie completou um mês de vida ontem, e ganhou uma homenagem de Bruna. No momento da invasão, a mãe e a bebê estavam em uma comemoração organizada por Hanna Carvalho, madrinha de Mavie.



