Cantor gospel quase morre em acidente a caminho de enterro: ‘Grande livramento’

Na última sexta-feira (05), o cantor gospel Júlio Mendonça sofreu um acidente na estrada quando estava a caminho de um enterro do esposo da cantora gospel Sulamita Alves, com um grupo de viajantes em uma van. O grupo saiu da Bahia e seguia em direção a São Paulo.

Segundo o cantor, a van teria sido atingida de raspão por um caminhão em alta velocidade quando passava por Minas Gerais. O motorista do caminhão, ao desviar, acabou atingindo um veículo de passeio, causando uma fatalidade.

Após o susto, Júlio publicou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os seguidores: “Glória a Deus, gente! A paz do Senhor! Gente, passando aqui para dizer que eu estou bem, tá bom? Deus abençoe as inúmeras mensagens que eu recebi. Estou mancando, um pouco, ainda devido à freada da van, meu joelho está um pouco dolorido. Foi um grande livramento que Deus deu para a gente. Era para o caminhão ter pegado a van, mas o carro ultrapassou na nossa frente e o caminhão bateu no carro”, detalhou.”,

Por fim, ele pediu para que os fãs fizeram uma oração por ele e o grupo de viajantes: “Estamos ainda na estrada e chegaremos em São Paulo duas horas da manhã. Estamos um pouco cansados”.

