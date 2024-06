Bispo que denunciou casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Marajó é diagnosticado com câncer

Dom José Luís Azcona Hermoso, bispo emérito da Prelazia do Marajó. — Foto: Tarso Sarraf

Em mais de três décadas atuando na defesa dos direitos humanos, Dom Luís Azcona chegou a ser ameaçado de morte. No ano passado, o Vaticano pediu que ele deixasse a região, mas voltou atrás.

Um dos principais nomes no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó, Dom José Luís Azcona, bispo emérito da Prelazia do Marajó, foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Ele está internado em hospital particular no bairro do Marco, em Belém, desde o último dia de 16 de junho.

Segundo a Prelazia do Marajó, Dom Azcona, que tem 84 anos de idade, foi hospitalizado para tratar de um ‘distúrbio metabólico do sódio’, que gera fraqueza, náusea, dor de cabeça e mal-estar.

Os primeiros exames clínicos apontaram a existência de uma lesão no pâncreas, órgão que produz enzimas que ajudam na digestão de alimentos e que atua na produção de insulina, controlando os níveis de açúcar no sangue.

O diagnóstico de câncer foi dado somente no último dia 26 de junho, conforme boletim médico. A nota da Prelazia destaca que a equipe de oncologia do hospital trabalha para definir o tratamento mais adequado para o bispo emérito.

Dom José Luis Azcona Hermoso nasceu em 28 de março de 1940, em Pamplona, na Espanha. Foi nomeado bispo por São João Paulo II, em 1987. Ele ficou à frente da Prelazia do Marajó até 2016.

O trabalho na defesa pelos direitos humanos no Marajó fez com que, em 2008, o nome dele estivesse entre as três lideranças católicas ameaçadas de morte no Pará. Na época, ele denunciou o caso às autoridades policiais.

Em 2015, Dom Azcona denunciou, em rede nacional, os casos em que crianças se ofereciam aos ocupantes das balsas com o consentimento da própria família.

Um dos principais nomes no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó, Dom José Luís Azcona, bispo emérito da Prelazia do Marajó, foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Ele está internado em hospital particular no bairro do Marco, em Belém, desde o último dia de 16 de junho.

Segundo a Prelazia do Marajó, Dom Azcona, que tem 84 anos de idade, foi hospitalizado para tratar de um ‘distúrbio metabólico do sódio’, que gera fraqueza, náusea, dor de cabeça e mal-estar.

Os primeiros exames clínicos apontaram a existência de uma lesão no pâncreas, órgão que produz enzimas que ajudam na digestão de alimentos e que atua na produção de insulina, controlando os níveis de açúcar no sangue.

O diagnóstico de câncer foi dado somente no último dia 26 de junho, conforme boletim médico. A nota da Prelazia destaca que a equipe de oncologia do hospital trabalha para definir o tratamento mais adequado para o bispo emérito.

Dom José Luis Azcona Hermoso nasceu em 28 de março de 1940, em Pamplona, na Espanha. Foi nomeado bispo por São João Paulo II, em 1987. Ele ficou à frente da Prelazia do Marajó até 2016.

O trabalho na defesa pelos direitos humanos no Marajó fez com que, em 2008, o nome dele estivesse entre as três lideranças católicas ameaçadas de morte no Pará. Na época, ele denunciou o caso às autoridades policiais.

Em 2015, Dom Azcona denunciou, em rede nacional, os casos em que crianças se ofereciam aos ocupantes das balsas com o consentimento da própria família.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/00:59:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...