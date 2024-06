Filhotes de cães nascem em canil da PM e recebem treinamento para atuar em operações especiais no Pará

Os nove filhotes já começaram a ser treinados para atuar em operações do BAC — Foto: Divulgação/PM

Os animais nasceram na Maternidade Canina do Batalhão de Ações com Cães e já estão com 2 meses.

Nove filhotes de cães da raça Pastor-belga Malinois nasceram na Maternidade Canina da Polícia Militar do Pará. São cinco machos e quatro fêmeas que serão treinados para atuarem em operações especiais de combate ao tráfico de drogas, busca e captura.

O anuncio da ninhada foi feita pela própria corporação, na última segunda-feira (24). Os cães policiais já estão com dois meses de vida.

O desenvolvimento deles é acompanhado pela médica veterinária da PM, Tenente Marina, que atua na Maternidade Canina Lola – do Batalhão de Ações com Cães, em Belém. Ela comentou que os cães começaram com a introdução alimentar, a base de ração, após 30 dias do nascimento.

“Os treinamentos começam desde os três dias de vida. Eles recebem estímulos, mas agora vão evoluindo conforme a expertise. Tudo já está sendo avaliado, quem chega primeiro no alimento, quem é o mais ativo”, disse a veterinária.

Para o Comandante do BAC esta fase é importante para avaliar o amadurecimento dos cães.

“Aquele animal que tem mais ímpeto para o faro ou a caça, já será destacado, uma vez que possui habilidades específicas cruciais para o trabalho policial”, disse o tenente coronel Sullivan.

Os cães policiais participam de operações em que o faro deles ajuda na localização de drogas e explosivos.

O canil da Polícia Militar do Pará foi criado no ano de 1974 e elevado à condição de Batalhão em 2020.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/00:59:10

