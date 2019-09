Bloqueio de rodovia entra no primeiro dia com fila de 40 km na BR 163 em Moraes Almeida (PA)

A rodovia Federal BR 163 foi bloqueada na manha desta segunda-feira(09) por garimpeiros que exigem do governo federal a legalização das atividades.

Conforme oficial Sapucaia PRF [Policia Rodoviária Federal] repassou para o Jornal Folha do Progresso a cada seis horas a via é liberada, a fila ultrapassou os 40 km na rodovia.

Agentes da PRF estão no local em negociação para a liberação da via .

Faixas com a frase “GARIMPEIRO NÃO É BANDIDO” a rodovia permanece bloqueada.

O tráfico no km 1190 da BR-163, em Moraes Almeida distrito de Itaituba, começou a ser liberado de forma intermitente. De acordo com a PRF , a cada seis horas, garimpeiros que interditam a via, a liberam temporariamente. O grupo, formado por cerca de 250 manifestantes, paralisou as atividades para cobrar a legalização dos garimpos na região.

Leia Também:Novo chefe no PA diz que Ibama vai parar de queimar máquinas de garimpo ilegal

Os manifestantes exigem a paralisação das ações contra os garimpeiros na região e pedem garantia e segurança dos equipamentos. Durante operações de fiscalização, aparelhos utilizados na extração de minério de forma ilegal são inutilizados. O grupo também pede uma audiência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para que seja discutida a regularização dos garimpos no Tapajós e regularização simplificada para as áreas garimpeiras.

Na tarde de ontem o novo chefe do Ibama do Pará , disse que o Ibama vai parar de queimar máquinas de garimpo ilegal.

Os Garimpeiros divulgam o apoio de indígenas, comerciantes, população em geral em torno do movimento que não tem prazo para trégua.

A rodovia BR 163 é o principal rota para escoamento da produção de grãos do estado do Mato Grosso aos portos do Pará.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...