Bois são encontrados em situação de extrema magreza em fazenda

(Foto:Divulgação/Polícia Ambiental) – Fazendeiro de Presidente Epitácio foi multado em R$ 15 mil por maus-tratos em animais; agentes foram ao local após receber denúncia anônima.

A Polícia Militar Ambiental autuou um homem em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, por maus-tratos em bovinos. Em sua fazenda, no bairro Campinal, foram encontrados cinco bois e vacas muito magros e debilitados, numa área sem pastagem suficiente para que os animais se alimentassem.

Os agentes foram ao local nessa sexta-feira (27/10) após receber uma denúncia anônima. O dono dos cinco bovinos foi multado em R$ 15 mil por maus-tratos em animais.

Como não há áreas públicas para receber bovinos nessa situação, os animais foram mantidos com o proprietário sob a condição de que ele obedeça à legislação ambiental em vigor, além de fornecer alimentação complementar.

Em outra ocorrência em Presidente Epitácio, a Polícia Ambiental apreendeu 750 metros de redes de pesca em um trecho do Rio do Peixe, próximo à Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (26/10). Segundo a Polícia Ambiental, as redes estavam armadas sem as plaquetas de identificação, contrariando as normas vigentes.

Os peixes que estavam presos às redes foram devolvidos ao rio. Os materiais usados pelos pescadores foram encaminhados à sede da corporação em Presidente Prudente.

