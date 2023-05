Bolsa Família bloqueado: entenda os motivos e saiba como voltar a receber o benefício

Benefício foi bloqueado para cerca de 1,2 milhão de beneficiários que se cadastraram como unipessoais no segundo semestre de 2022; veja como reativar a inscrição. (Foto:José Cruz/Agência Brasil).

O “pente-fino” nos cadastros do Bolsa Família, realizado pelo Governo Federal nos últimos meses, gerou o bloqueio no benefício de milhões de cidadãos.

Somente no último mês, cerca de 1,2 milhão de pessoas tiveram o pagamento interrompido e tem até 60 dias para ir a um posto de atendimento e atualizar suas informações no CadÚnico.

Nesta etapa de verificação de fraudes no benefício, os bloqueios foram realizados no benefício de indivíduos que moram sozinhos e se cadastraram nos últimos seis meses de 2022. O objetivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é verificar quais famílias são realmente unipessoais.

Os cidadãos que preenchem os requisitos para o recebimento do Bolsa Família e que comprovarem que realmente moram sozinhas voltarão a receber normalmente o benefício. Além de voltar a folha de pagamento, o beneficiário também receberá as parcelas atrasadas do auxílio.

Segundo Wellington Dias, ministro do MDS, o objetivo do ministério é corrigir as distorções verificadas no último ano. Março foi o primeiro mês desde janeiro de 2022 em que o número de famílias com dois ou mais membros ultrapassou o número de inscrições unipessoais. As correções tem como objetivo levar o benefício a quem realmente precisa e impedir as fraudes.

O que fazer caso meu benefício tenha sido bloqueado?

Segundo informações do MDS, mais de 113 mil novas famílias passaram a receber o benefício por conta das ações que visam impedir as fraudes no Bolsa Família. Caso seu benefício tenha sido bloqueado, o cidadão deve seguir as seguintes etapas:

Ir até o posto de atendimento do CadÚnico de sua cidade;

Levar seus documentos ao posto, atualizar o cadastro e assinar um termo em que afirma que mora só;

Esperar o desbloqueio a ser autorizado pelas prefeituras.

Lembrando que os beneficiários que tiveram o auxílio bloqueado e que comprovaram que moram sozinhas irão receber as parcelas atrasadas. Quem se cadastrou como unipessoal mas mora com outras pessoas não deve procurar os postos de atendimento. O beneficiário é aconselhado a cancelar o seu cadastro no Bolsa Família e realizar uma nova inscrição, desta vez com os dados corretos.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/15:09:26 Com informações do Gabriel Mansur.

