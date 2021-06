Bolsonaro diz que PT vai plantar maconha no Planalto

Bolsonaro falou com apoiadores no ‘cercadinho’ | Foto:Reprodução

Em mais um rompante no “cercadinho”, o presidente reagiu à aprovação do texto-base da Lei 399/15, que autoriza o cultivo em casa de cannabis sativa no Brasil.

Na manhã de terça-feira (8), a Câmara dos Deputados analisou o PL 399/15, que autoriza o cultivo em casa de Cannabis sativa para fins medicinais. O texto-base da proposta foi aprovado.

Contudo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se mostrou contrário ao projeto. ““Tem a canabidiol sintética. Não precisa deixar o pessoal plantar em casa não”, disse a apoiadores em Brasília, no famoso “cercadinho”.

Apesar de haver o tratamento com o produto feito em laboratório, o custo é de pelo menos R$ 1 mil por mês. Ou seja, muitas pessoas que precisam do remédio não poderiam arcar com as despesas.

Para não perder o costume, Bolsonaro citou o PT e disse que, se Lula ganhar, haverá plantação de maconha no Planalto. “Já imaginou se o PT um dia voltar ao governo? Vai ter plantação de maconha ali, ó”, afirmou o presidente apontando para o Palácio da Alvorada.

