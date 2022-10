Sedex 40 anos – Encomendas expressas também com entregas aos sábados

(Foto:Reprodução)- A partir de 1º de outubro, as postagens de SEDEX, SEDEX 10 e SEDEX 12 terão o sábado considerado como dia útil para o cálculo da data de entrega nos principais corredores de negócios do país. A novidade, que tem o foco nas necessidades do mercado, faz parte das comemorações dos 40 anos de criação do serviço que é líder do segmento de encomendas, oferecendo mais agilidade e conveniência aos clientes como também agregando diferencial ao e-commerce e às micro e pequenas empresas.

Inicialmente, a inovação estará vigente nas seguintes capitais: Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, São Paulo e também nos municípios paulistas de Campinas, Franca, Jundiaí, Ribeirão Preto, Diadema, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo.

Expansão do SEDEX Hoje – Os Correios disponibilizaram o SEDEX Hoje em mais duas novas cidades: Curitiba/PR e Belo Horizonte/MG. O serviço, que permite a entrega no mesmo dia da postagem, pode ser postado nas agências até as 15h, para o envio de documentos e mercadorias. A solução está disponível para clientes com e sem contrato. A relação de agências habilitadas e as regiões de entrega estão disponíveis para consulta no site dos Correios.

Além de acompanhamento em tempo real e interação entre destinatário e entregador, com o SEDEX Hoje o cliente garante a entrega até as 23h, inclusive aos sábados, domingos e feriados, nas unidades que estiverem em funcionamento nesses dias.

Para clientes de contrato com os Correios, especialmente aqueles que demandam entregas recorrentes de SEDEX Hoje, a empresa oferece condições especiais, como horário estendido de postagem até 20h, redutores de preços e coleta gratuita.

Mais informações sobre o serviço estão disponíveis no site e nos canais oficiais dos Correios. Lojistas e empreendedores também podem entrar em contato com os representantes comerciais dos Correios ou solicitar uma visita comercial.

Com a proximidade das principais datas do varejo nacional e do e-commerce no último trimestre do ano, os clientes podem contar com as soluções cada vez mais ágeis oferecidas pelos Correios para alavancar negócios e gerar a melhor experiência para vendedores e consumidores.

