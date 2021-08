Bolsonaro envia ao Senado pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes

FOTO -Crédito: STF/ Carlos Moura – Foi entregue ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi protocolado no fim da tarde desta sexta-feira (20) por um funcionário do Palácio do Planalto. As informações são do blog de Valdo Cruz, no G1.

Em 14 agosto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediria a abertura de processo ao Senado nesta semana. O argumento seria o de que Moraes e o ministro Luis Roberto Barroso extrapolam os limites da Constituição.

No entanto, o pedido entregue nesta sexta-feira fala apenas de Moraes. A tramitação do pedido depende de uma decisão que será feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Em 4 de agosto, o ministro determinou a inclusão do presidente como investigado no inquérito que apura a divulgação de notícias falsas. O motivo são os ataques que o presidente faz à urna eletrônica e ao sistema eleitoral. A decisão de Moraes atendeu ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE que aconteceu dois dias antes.

Da Redação

20/08/21 – 18h34 –

