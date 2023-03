Avião de pequeno porte é apreendido com cerca de 400 kg de drogas em Alta Floresta, no Mato Grosso

Avião de pequeno porte é apreendido com cerca de 400 kg de drogas — Foto: Polícia Federal

Avião de pequeno porte é apreendido com cerca de 400 kg de drogas em MT

Piloto não foi encontrado quando policiais chegaram ao local. Aeronava não tinha plano de voo e nem autorização para sobrevoar espaço aéreo brasileiro.

Um avião de pequeno porte foi apreendido, nesta quarta-feira (1º), com cerca de 400 kg de drogas em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Federal. A aeronave não tinha plano de voo e entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização.

Por volta do meio-dia, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea Brasileira (FAB), sendo monitorada até pousar em uma pista não homologada pelas autoridades no interior do estado.

Dentro do veículo, os policiais encontraram em torno de 400 kg de cocaína e o piloto já não estava no local no momento da chegada dos agentes.

O veículo foi detido em operação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Força Aérea Brasileira (FAB), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Polícia Militar.

A polícia investiga o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/02/2023/16:41:11 com informações do G1/MT

