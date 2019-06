Bolsonaro fala que privatização dos Correios ‘ganha força’ no governo

Correios registraram lucro de R$ 667 milhões em 2017 e de R$ 161 milhões em 2018 (Foto:Reprodução)

Governo acredita que serviços melhores e mais baratos só podem existir onde não há o Estado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a privatização dos Correios “ganha força” no governo. “Serviços melhores e mais baratos só podem existir com menos Estado e mais concorrência, via iniciativa privada. Entre as estatais, a privatização dos Correios ganha força em nosso governo”, escreveu o presidente na rede social.

Na quinta-feira, 6, em decisão positiva para o governo, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o processo de venda ou de perda de controle acionário de empresas subsidiárias de estatais não precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo. Por outro lado, a Suprema Corte proibiu o governo de vender a chamada ‘empresa-mãe’, ou seja, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, sem autorização legislativa.

Em abril, o presidente afirmou que deu sinal verde para que sejam feitos estudos para a venda da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A privatização está nos planos do governo para enxugar a máquina pública. Depois de resultados negativos bilionários em 2015 e 2016, os Correios registraram lucro de R$ 667 milhões em 2017 e de R$ 161 milhões em 2018.

Fonte:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...