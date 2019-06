Detran retoma atendimentos para lacres nesta quarta-feira

Retomada da colocação de lacres estava suspensa: demanda preocupa motoristas que precisam viajar em julho (Foto:Elivaldo Pamplona)

Duzentas senhas serão liberadas por dia. Quem precisa viajar teme gargalos

O Departamento de Trânito do Pará confirmou que retomará a partir desta quarta-feira (26) os atendimentos para o serviço de inclusão de lacres em veículos de Belém e no interior. Conforme matéria publicada por o Liberal no último dia 14, motoristas não estão conseguindo acessar o serviço de legalização de placa dos veículos no Pará há pelo menos dois meses. O motivo seria a falta de lacres no Detran-PA.

Procurado pela redação integrada de O Liberal, o Detran-PA informou à época que o processo licitatório para a aquisição de lacres estava concluído e com contrato firmado junto à vencedora. A remessa de 30 mil lacres, conforme o previsto começou a chegar ao órgão para que o atendimento fose retomado a partir desta quarta (26).

“Considerando a portaria n°1176/2019, publicada no dia 11 de abril, os agentes de fiscalização de trânsito da autarquia estão orientados a não efetuarem autuações, tanto na capital quanto no interior, pela falta do dispositivo de segurança, em veículos que estejam devidamente emplacados e licenciados, até que seja normalizada a prestação do referido serviço. Fora do Estado, em caso de multa, o condutor poderá recorrer normalmente, explicando a situação, já que existe uma portaria amparando-o”, acrescentou em nota o Detran.

A redação integrada de O Liberal procurou nesta terça-feira o órgão para obter informações mais detalhadas sobre a demanda a ser resolvida a partir desta quarta. A reportagem também apura como está sendo estimada a demanda reprimida – após o período em que o órgão suspendeu o serviço -, para confirmar qual o volume de lacres previstos para serem instalados nos próximos dias.

ATENDIMENTOS

A reportagem apurou que cerca de 200 atendimentos serão realizados por dia, com senhas, a partir desta quarta (26), e pediu ao Detran-PA para avaliar cono será feito esse atendimento – de modo que se possa cumprir prazos e atender a demanda reprimida contento, sem causar desconforto ou prejuízos a motoristas, já que grande parte de condutores precisam partir em viagens de férias com a chegada de julho, já ao fim desta semana, na sexta (28). Para isso, eles precisam estar legalizados ao cruzarem as barreiras do Pará.

Avisos de retomada do atendimento para lacres no Detran: apenas 200 senhas por dia (via redes sociais)

O motorista Edilson Oliveira, 60 anos, é um dos que passam pela espera. O anúncio da retomada do serviço não alivia a preocupação, já que se programou para viajar para outro Estado. “Comprei um carro no dia 3 de maio (deste ano). Recebi o veículo dia 8. A empresa onde comprei o carro fez o licenciamento, fez tudo certinho, mas estava sem lacre. Eu perguntei para o vendedor. E ele disse que o problema está no Detran, que não tem lacre”, contou. Oliveira está circulando com esses documentos. “Estou com previsão de viagem para fora do Estado e fiquei preocupado. Como é que eu vou viajar sem o lacre na placa?”, questionou.

A redação integrada de O Liberal tenta entrar em contato com responsável pelos serviços do Detran – para traçar comentários e responder essas e outras questões. Acompanhe mais informações em instantes.

