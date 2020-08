Bolsonaro realiza exames médicos em São Paulo e está liberado para manter atividades

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em setembro do ano passado, Bolsonaro passou por cirurgia no hospital Vila Nova Star para correção de uma hérnia no abdômen.

No dia 7 de julho, Bolsonaro anunciou que estava com a Covid-19 e iria adotar os procedimentos de quarentena previstos. Desde o primeiro momento, o presidente fez questão de dizer que estava tomando hidroxicloroquina para combater a doença e depois de ter ficado livre da infecção tem afirmado que foi o medicamento que o curou.

