Polícia prende homem suspeito de estuprar criança com síndrome de Down, no Pará

Segundo a PM o suspeito era foragido do sistema penitenciário desde 2019. Policiais encontraram o homem escondido em uma residência no centro da cidade. – (Foto:Reprodução)

A Polícia Militar prendeu no município de Breves, no Marajó, um homem suspeito de estuprar uma criança com deficiência. De acordo com informações divulgadas pela PM nesta terça-feira (11), o suspeito era foragido do sistema penitenciário desde 2019. A vítima é diagnosticada com síndrome de Down.

Segundo a polícia, o crime teria ocorrido em outro município. Agentes de Breves receberam a denúncia de que o suspeito havia chegado à cidade. Uma equipe realizou diligências para encontrar o homem e descobriu que ele estava escondido na casa da irmã, no centro da cidade. A PM fez o cerco policial no local e encontrou o homem em um quarto da residência.

O suspeito foi preso pelos policiais, suspeito de estupro de vulnerável e apresentado na Delegacia de Breves. O homem aguarda ser encaminhado para o sistema prisional.

Por G1 PA — Belém

