Bolsonaro troca Ministro da Energia por Adolfo Sachsida

Bolsonaro exonera ministro Bento Albuquerque da pasta de Minas e Energia Foto: | Sérgio Lima/Poder360

Bento Albuquerque teve exoneração anunciada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (11). Substituto já foi definido. Demissão ocorre um dia após nova alta no preço do diesel e sucessivas críticas do presidente Jair Bolsonaro à Petrobras.

Os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis tem desencadeado reações negativas entre todos os setores da sociedade. Há tempos não se viam preços tão altos nos postos de combustíveis, o que reflete diretamente na inflação brasileira.(Com informações do Metrópoles).

O presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. A decisão saiu publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11/5). Bento Costa Lima Leite de Albuquerque foi exonerado, a pedido do chefe do Executivo. Em seu lugar, entrará como titular da pasta Adolfo Sachsida.

A mudança ocorre após recentes críticas do presidente à política de preços da Petrobras, estatal ligada ao Ministério das Minas e Energia, e um dia depois do aumento do preço do diesel.

Por diversas vezes, Bolsonaro teceu críticas à empresa pública. Em março deste ano, por exemplo, cobrou o ministro publicamente, após mais um reajuste de combustíveis.

Exoneração publicada hoje no DOU | Foto:Reprodução/DOU

“Vocês não podem, ministro Bento Albuquerque e senhor José Mauro, da Petrobras, não podem aumentar o preço do diesel. Não estou apelando, estou fazendo uma constatação levando-se em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora: Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura e têm o papel social da Petrobras definido na Constituição”, assinalou o mandatário.

Na ocasião, Bolsonaro disse que a Petrobras era “futebol clube”. “Resumindo, ontem [11/3], a Petrobras aumentou em R$ 0,90. Lamento, podia ficar mais um dia. A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população, é Petrobras Futebol Clube, e o resto que se exploda”, disparou o presidente, durante passeio em Luziânia, em Goiás.

Jornal Folha do Progresso em 11/05/2022/10:58:50

