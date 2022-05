Polícia identifica assaltantes de fazenda no km 1000 e prende três com armas e munições em Novo Progresso

Três suspeitos de roubarem a fazenda na região do KM 1000, foram identificados, em investigações da polícia Militar em Novo Progresso.

Três dos criminosos foram presos na manhã desta terça-feira (10), e confessaram o crime entregando parte dos produtos roubados. Os criminosos foram apreendidos na rua Central do Bairro Industrial II em Novo Progresso. Objetos, origem do roubo o veículo usado na ação foram encontrados de posse dos suspeitos.

Que após uma longa investigação que em um determinado local estaria diverso criminosos alojados no intuito de cometer crimes na cidade, foi cometido um roubo em uma fazenda GW no KM1000, o que levou a confirmar as características e quantidade dos indivíduos bem como o veículo utilizado no crime, assim confirmado as informações, onde por diversos dias foi feito o monitoramento do local e nesta manhã foi feita a abordagem dos meliantes em via pública e constatando em sua posse um armamento, dando pressuposto para diligências e revista no local de moradia dos referidos nacionais onde foram encontrados o armamento roubado na fazenda, e as vítimas em acareação preliminar reconheceram os mesmos sendo os infratores. Cabe ressaltar que por diversas vezes foram indagados com relação sobre os outros pertences roubados, porém não falaram onde se encontrava!

Os suspeitos, Maikon Mota Muniz, Diego Sodré Dias e Fábio Júnior Aparecido da Silva foram identificados como pelas vítimas sendo os assaltantes e no momento do roubo usava roupas, que depois foi reconhecida ao ser apreendida em sua casa, no bairro Industrial.

O flagrante foi lavrado por volta das 10h00min, da manhã desta terça-feira, 10 de maio de 2022, sendo apreendido no local os objetos roubados no assalto.

As armas dos criminosos, foram apreendidas.

“Foram recuperados um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12 com 32 munições e três celulares.

A identificação dos suspeitos ocorreu após uma denúncia que informava que poderia ser os assaltantes. Com os dados, os policiais chegaram até os suspeitos que foram presos e encaminhados para delegacia de polícia em Novo Progresso onde estão disposição da Justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2022/10:21:08

