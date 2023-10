Bombeiro é exonerado da função após falas homofóbicas contra o Exército

(Foto:Reprodução / Redes Sociais) – Além das ofensas contra o EB, o coronel Olímpio Augusto Coelho de Oliveira chamou Belém de cidade ‘escrota do cara***o’

O comandante do 2º Grupamento Bombeiro Militar (2º GBM), coronel Olímpio Augusto Coelho de Oliveira, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, foi exonerado da função na última sexta-feira (6), com a publicação do 185/2023 Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenaria Estadual de Defesa Civil.

Um vídeo dele havia circulado nas redes sociais no qual profere insultos homofóbicos contra militares do Exército Brasileiro, além de criticar a capital paraense, onde afirma morar.

Na gravação em questão, Olímpio aparece fardado ao lado de outro bombeiro militar e manda um abraço para alguém chamado Genival. “Estamos indo para Belém aqui ó. Esse trânsito fu** dessa cidade escrota para car**. Eu moro aqui nessa m**, mas essa po*** dessa cidade é muito escrota, moleque. Pessoal do Exército aí, suas bichas, um abraço para vocês, seus viados, diz ele rindo ao final do vídeo.

O Promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, disse à redação integrada de O Liberal que vai “determinar a instauração de inquérito policial militar para apurar o fato”. Por conta disso, o coronel deve responder uma ação penal na Justiça Militar, órgão que julga crimes praticados por integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Após o compartilhamento do vídeo, Olímpio voltou às redes sociais e pediu desculpas acerca dos comentários homofóbicos. “Aos meus amigos do grupo CCIFA (Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica) de 2002, no qual eu prolatei e divulguei um vídeo com uma brincadeira infeliz a respeito dos meus amigos que fizeram parte daquele curso como alunos, oficiais do Exército Brasileiro, que há 21 anos atrás estiveram comigo naquele curso, de maneira nenhuma eu atentei deliberadamente contra o Exército Brasileiro ou contra qualquer autoridade militar do Exército Brasileiro. E, de antemão, eu peço desculpas se houve essa interpretação. Nunca foi, de maneira nenhuma, minha intenção atentar contra qualquer um dos senhores ou senhoras”, conta.

“Aquela brincadeira em relação aos meus amigos que eram oficiais daquela época, em 2002., eu venho em público pedir desculpas para qualquer pessoa que tenha sido ofendida por aqueles comentários infelizes que eu fiz. Aquele grupo, era um grupo fechado, de amigos e de ex-alunos de um curso de incêndio florestal realizado aqui pelo Corpo de Bombeiros do Pará. Então, se alguém ficou aborrecido ou ofendido com aquelas palavras, por favor, desconsidere, porque aquilo foi uma brincadeira pessoal minha com relação aos meus amigos. (…) E a qualquer autoridade do Exército Brasileiro, do mais alto grau ao mais simplório, eu peço desculpas também. Ao meu Corpo de Bombeiros, também peço desculpas e me coloco à disposição daquilo que for necessário para responder por esses atos”, continuou.

O 2º GBM, unidade comandada pelo cel. Olímpio, fica em Castanhal, no nordeste do Pará. No lugar dele, agora o comando fica sob responsabilidade do major Danilo Rodrigues Silva, conforme a publicação do Boletim Geral que oficializou a exoneração.

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as declarações contidas no vídeo não representam o posicionamento da Corporação, que valoriza o respeito de todas as formas e entre qualquer pessoa ou instituição. “O coronel foi exonerado da função e um inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar o caso”, comunicou.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2023/ 10:15:29

