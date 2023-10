A camionete Ford Ranger foi furtada em pátio de chapeação em Moraes Almeida

Uma caminhonete modelo Ford Ranger, que estava estacionada em frente uma chapeação no distrito de Moraes Almeida (Itaituba) , foi furtada neste domingo 8 de outubro de 2023.

Conforme informações, o veículo estava passando por consertos, e foi levada por um homem que gravou vídeo de posse do veiculo pedindo dinheiro em troca.(Assista abaixo)

Criminoso furta caminhonete e grava vídeo pedindo dinheiro em Moraes Almeida,no Pará. Conforme informações, o veículo estava passando por consertos, e foi levada por um homem que gravou vídeo de posse do veiculo pedindo dinheiro em troca.Leia mais>https://t.co/z4ex0uB1pV pic.twitter.com/wZHYaOuD5v — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 9, 2023

A Polícia Militar foi acionada e gerou alerta de furto e realiza buscas, porém a caminhonete não foi localizada.

Veja postagem



Se alguém ver esse cidadão ou até mesmo essa camionete que está no vídeo modelo RANGER chamem a polícia ,esse cara agiu de má fé e roubou a mesma na noite da última sexta pro sábado da chapeação do Messias em Moraes de Almeida e tá querendo dinheiro em troca e ainda gravou esse vídeo tirando onda,pode ser que ela esteja pro lado de novo progresso ou pro lado do km30.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2023/ 20:14:44

