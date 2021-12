Bombeiro é sequestrado e abandonado dentro do porta malas de carro na BR-316

(Foto:Ascom/PM) – Soldado foi resgatado pela PM e passa bem.

Um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) foi sequestrado quando saía do trabalho, no domingo (5). Agentes da Polícia Militar encontraram o bombeiro preso dentro do porta malas do próprio carro, abandonado no acostamento da rodovia BR-316, próximo a Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana.

O resgate ocorreu logo após os policiais receberem informações do Centro Integrado de Operações (Ciop) de que um soldado do Corpo de Bombeiro foi feito de refém quando deixava o trabalho, às 20h, no distrito de Outeiro e que o carro do militar havia sido visto na Rua do Fio, em Marituba.

Equipes iniciaram as buscas na área e poucas horas depois encontraram o veículo do bombeiro l. O militar, que estava preso dentro do porta malas do carro, foi resgatado e levado até a UPA de Marituba, onde foi atendido e, após a liberação, conduzido até sua residência.

Por G1 PA — Belém

