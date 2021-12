Em seis dias de dezembro, mais de 400 novos casos positivos de Covid-19 em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que rede hospitalar de Santarém possui no momento 20 leitos de UTI para adultos exclusivos para Covid-19, dos quais 19 estão ocupados (95,00%) com 12 pacientes positivados e 07 suspeitos. Todos os pacientes estão no HRBA. Não há paciente na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Outro dado que não para de crescer é o de pacientes em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar. No início do mês, havia 654 pacientes nestas condições. Hoje, segundo o boletim epidemiológico, já são mais 210 novas pessoas em isolamento. O total subiu para 864.

No informe divulgado na noite desta segunda-feira (6), a Semsa confirmou o registro de mais 160 novos casos positivos da doença, elevando para 23.774 casos confirmados no município desde o início da pandemia.

(Foto:Reprodução) – Nos primeiros seis dias de dezembro já foram confirmados 423 casos positivos de Covid-19, em Santarém, no oeste do Pará, segundo os boletins epidemiológicos disponibilizados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e consolidados pelo Portal OESTADONET.

