Adolescente de 16 e jovem de 21 são assassinados,em Marabá no Pará

Adolescente de 16 e jovem de 21 são assassinados na Folha 33, em Marabá-PA. – (Foto>Reprodução Correio de Carajás)

Palco de guerra entre facções, a Folha 33, na Nova Marabá, registrou na noite deste sábado, 16, um duplo homicídio e um baleamento. A matança ocorreu por volta de 20 horas, quando um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 foram mortos a tiros. Os matadores ainda acertaram um tiro em uma senhora que estava por perto e fugiram do local.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para acompanhar a situação de tiroteio e confirmou o duplo homicídio de Márcio Vieira dos Santos, de 16 anos, e de Francisco de Assis Vieira dos Santos, de 21 anos de idade.

Os militares do 4º Batalhão de Polícia Militar identificaram que Franciane dos Santos Costa, sofreu ferimentos de bala no braço. Ainda não há confirmação se os dois mortos seriam parentes, já que os sobrenomes são iguais.

Há poucos dias, nove pessoas foram feridas em um tiroteio numa festa na mesma Folha 33, onde o tráfico de drogas impera entre jovens e adolescentes, que acabam sendo aliciados por bandidos para participarem de uma das duas facções que estão em várias partes da cidade de Marabá e também do País.

