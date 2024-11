Bombeiros fazem buscas por dois jovens perdidos na Serra do Mar no Paraná

Bombeiros fazem buscas por dois jovens desaparecidos na Serra do Mar no Paraná — Foto: Corpo de Bombeiros

Jovens, de 25 e 26 anos, desapareceram após trilha em Campina Grande do Sul. Familiares disseram que eles levaram poucos mantimentos para o passeio.

O Corpo de Bombeiros e o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) buscam dois jovens, de 25 e 26 anos, que desapareceram em uma trilha na Serra do Mar, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Os jovens saíram na manhã de sábado (2), com destino ao Morro da Caratuva, mas não retornaram. As equipes de resgate buscam pelos jovens nesta segunda-feira (4) por vias terrestres e com o auxílio de um drone.

Segundo a corporação, eles enviaram a localização para familiares às 16h de sábado e, depois, e não fizeram mais contato. Bombeiros acreditam que as baterias dos celulares das vítimas acabaram.

Familiares informam ainda aos bombeiros que os jovens levaram poucos mantimentos para a trilha, como comida, água e agasalhos.

Ainda no sábado, os familiares fizeram contato com os bombeiros por volta das 23h20, informando sobre o caso. Naquela mesma noite, as equipes de socorro sobrevoaram a região, mas não encontraram os jovens.

Por volta das 7h30 de domingo (3), uma nova busca foi iniciada. Duas equipes adentraram a mata, mas não encontraram as vítimas.

Retorno das buscas

Por volta das 7h desta segunda-feira (4), as equipes de resgate retomaram as buscas pelos desaparecidos, com apoio também de bombeiros militares, cães e drones termais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 33 pessoas trabalham no resgate, sendo 25 bombeiros e oito montanhistas civis voluntários.

Segundo a capitã Luisiana, grupos de montanhismo também se organizam para auxiliar nas buscas, com a coordenação do Corpo de Bombeiros.

“Identificamos algumas possibilidades de trilhas e destinos possíveis, ontem já foram feitas quatro trajetos na região, mas não os encontramos. Possivelmente estão em deslocamento, mas foram preparados para fazer apenas um dia de atividade e já estão a dois dias e duas noites na região. Já fazem essas atividades e são jovens por isso imagina-se que estão em deslocamento”, disse.

Ela explicou que, com a previsão de chuva para a região, não será possível a utilização de helicópteros.

