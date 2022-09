Bombeiros usam helicópteros para controlar incêndio que atinge 6 mil hectares de área de preservação, entre Novo Progresso e Jacareacanga (PA)

(Foto:Reprodução) – Aeronaves buscam água em rios da região e despejam sobre os focos de incêndio, que chegam a 15% da unidade de conservação ambiental.

Bombeiros estão utilizando helicóptero para tentar apagar as chamas que atingem uma unidade de conservação estadual em Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

A área é chamada de Refúgio da Vida Silvestre dos Rios São Benedito e Azul, na divisa com o município de Novo Progresso.

As aeronaves buscam água em rios da região e despejam sobre os focos de incêndio. Somente nesta terça-feira (6) foram cerca de 70 lançamentos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a rede pró-unidade de conservação, que acompanha a situação no local, o fogo estaria ficando fora de controle.

A ONG diz ainda que mais de 6 mil hectares já foram atingidos. A área em chamas equivale a 15% do total da unidade de conservação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) disse que mais de 100 bombeiros estão atuando no combate aos incêndios florestais na região.

Um inquérito foi aberto pela Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém para apurar o caso em conjunto com outros órgãos de segurança do estado. (Com informações do g1 Pará — Belém).

