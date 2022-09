Padrasto é preso acusado de abusar de enteada por 13 anos, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PC, a vítima tem 17 anos e sofria abuso do padrasto desde os quatro anos.

O trabalho de investigação contou com o disfarce das delegadas, que observaram o suspeito dentro do barco desde a madrugada até a chegada da Polícia Militar para efetuar a prisão.

(Foto:Reprodução) -Uma equipe da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem acusado de estuprar a enteada por 13 anos no Marajó, no Pará.

