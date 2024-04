Botafogo vence o Atlético-GO e consegue primeira vitória pelo Brasileirão

(Foto: Reprodução)- Na noite desta quinta-feira, o Botafogo deu início à sua jornada no Campeonato Brasileiro com o pé direito, ao vencer o Atlético-GO por 1 a 0, em uma partida disputada no Estádio Nilton Santos. Este resultado coloca o time carioca na tabela com três pontos, enquanto o Atlético-GO ainda busca seus primeiros pontos na competição.

O único gol da partida veio dos pés de Mateo Ponte, ainda no primeiro tempo, marcando um início promissor sob o comando do técnico Artur Jorge. Este gol não apenas garantiu a vitória para o Botafogo mas também demonstrou a capacidade de superação da equipe, que, apesar de enfrentar dificuldades na criação de jogadas, soube aproveitar os momentos cruciais.

Desde o início, o Botafogo mostrou-se agressivo, com tentativas de Jeffinho e Tchê Tchê de fora da área, enquanto o Atlético-GO buscava responder com contra-ataques, sem sucesso. A persistência dos alvinegros foi recompensada aos 31 minutos, quando Ponte encontrou o caminho do gol.

O Atlético-GO, tentando reverter o placar, se lançou ao ataque, mas encontrou um Botafogo pronto para explorar os espaços deixados, quase ampliando o marcador em mais de uma ocasião, graças a Jeffinho e Junior Santos.

O jogo se tornou mais aberto na segunda etapa, com o Atlético-GO em busca do empate e o Botafogo ameaçando ampliar sua vantagem. Ambas as equipes criaram oportunidades, mas falharam em concretizá-las, com destaque para uma defesa crucial de Gatito Fernández e uma intervenção decisiva de Lucas Halter nos momentos finais, garantindo a vitória para o Botafogo.

Próximos Desafios

O Botafogo agora se prepara para enfrentar o Juventude, novamente em casa, no próximo domingo, buscando construir um início de campeonato positivo. Por outro lado, o Atlético-GO terá o desafio de buscar seus primeiros pontos contra o São Paulo, em um confronto em Goiânia, no mesmo dia.

Fonte: FA Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/14:21:24

