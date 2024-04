Peão de rodeio é procurado suspeito de matar a ex na frente dos filhos

(Foto: Polícia Civil/Divulgação)- Casal ficou junto por 12 anos e estava separado há cerca de três meses. Mulher sofria violência doméstica do peão de rodeio

O peão de rodeio Werico dos Santos Lemes, de 36 anos, é procurado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeito de matar a ex-esposa na frente dos filhos, em Britânia, no oeste goiano. Samara Messias de Lima tinha 26 anos.

O casal ficou junto por 12 anos e estava separado há cerca de três meses, após a mulher sofrer violência doméstica.

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (13/4), na casa onde a vítima morava. De acordo com a polícia, a mulher estava com um novo namorado na residência, quando recebeu uma ligação de Werico pedindo para que ela fosse buscar os dois filhos do ex-casal, de 7 e 9 anos.

Peão de rodeio teria dado 10 facadas na ex

A mulher deixou o namorado em casa e foi até a casa do peão, buscou as crianças e voltou. Porém, Werico insistiu nas ligações porque queria conversar sobre o relacionamento deles.

Samara, então, pediu que o novo namorado saísse da casa para que ela pudesse conversar com o ex. O homem concordou e foi embora, mas contou à polícia que recebeu, momentos depois, ligações informando que Samara estava bastante ferida.

Ao chegar à casa da vítima, o namorado disse que ainda encontrou Samara viva. Ele a levou para o hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu. Segundo a polícia, foram pelo menos 10 facadas por todo o corpo.

Para o delegado que investiga o caso, Thiago Carvalho Santos, o crime foi motivado por ciúmes. Segundo ele, o homem se incomodou com o novo relacionamento de Samara e a matou na frente dos filhos.

Após o crime, Werico fugiu e ainda não foi encontrado. Segundo o delegado, a Justiça já expediu um mandado de prisão contra ele e, por isso, ele é considerado foragido.

