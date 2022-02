Botos Cor de Rosa e Tucuxi farão apresentações culturais em Alter do Chão

As apresentações fazem parte do projeto ‘Çairé 2021 – Auto dos Botos’ e serão transmitidas pela TV Cultura (Fotos: Botos Tucuxi e Cor de Rosa)

Em um novo formato e sem perder a essência e a grandeza das apresentações, este ano, 2022, as apresentações dos Botos Cor-de-Rosa e Tucuxi serão realizadas em formato de transmissão AO VIVO pela TV Cultura. O evento será realizado dia 05 de Março, no Galpão de Artes do Boto Cor de Rosa em Alter do Chão, a partir das 22 horas, e contará com a presença de representantes dos patrocinadores, instituições afins e autoridades do Município e Estado.

Para o projeto intitulado ‘Çairé 2021 – Auto dos Botos’, as duas entidades: o Grupo Sociocultural Boto Tucuxi e a Agremiação Folclórica Boto Cor de Rosa se apresentaram respectivamente, com os temas: ‘‘O AUTO DO BOTO: O FILHO DE IACI’’ e ‘‘BOTO COR DE ROSA: A LENDA VIVA DA AMAZÔNIA’’.



O Çairé 2021 – Auto dos Botos surgiu como uma proposta inédita de evento em meio a pandemia. ‘‘O Festival dos Botos conecta Alter do Chão com o mundo, e diante da nossa nova realidade, nos sentimos no direito de não deixar essa cultura ser esquecida, e então decidimos realizar o projeto em prol dos nossos talentos da Amazônia e de todos que sobrevivem da cultura em nossa região, proporcionando renda direta e indiretamente. E é com muita alegria que podemos realizar um projeto deste tamanho com o apoio de uma lei que incentiva os fazedores de cultura em nosso Estado, e mais feliz em perceber que temos uma empresa que reconhece e valoriza isto como é o caso da Equatorial Energia’’, destacou Elia Menezes proponente do projeto e realizadora do evento.

O projeto tem patrocínio da Equatorial Energia via Lei de Incentivo à Cultura Semear, do Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará.

Para o superintendente da Equatorial Pará, na região Oeste, Brunno Margato, toda riqueza cultural apresentada pelos botos, envolve dezenas de artistas que também precisam de valorização, reconhecimento e que foram fortemente afetados pela pandemia da covid-19, inclusive com seus trabalhos paralisados, prejudicando um todo por conta do entretenimento que oferecem. “Nós também ficamos preocupados com esse público, e permanecemos juntos, inclusive nestes momentos, como agora, mais uma vez patrocinando este gigantesco movimento cultural. Esperamos que o evento seja um sucesso e que as pessoas de várias partes do mundo possam assistir e comprovar a grandiosidade desses artistas da Amazônia que merecem todo o nosso respeito”, reforça.

A transmissão também contará com apresentações culturais locais nos intervalos de cada boto, e terá a participação dos: Carimbozeiros, Mestre Osmarino Kumaruara, Mestre Silvan Galvão, Roberto – Banzeiro, Carol Pedroso, Mestre Chico Malta.

Fonte: Ascom/Muiraquitã

Jornal Folha do Progresso em 26/02/2022/09:44:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...