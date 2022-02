Caminhão com 16 metros cúbicos de madeira serrada ilegal é apreendido pela PRF em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por se tratar de transporte de madeira de forma ilegal, o condutor cometeu o crime previsto na Lei 9.605, artigo 46 com agravante de ter sido cometido no período noturno. A carga apreendida será destinada a órgão ambiental competente e o condutor assinou TCO (termo de compromisso de comparecimento) a juizado competente), para responder pelo crime ambiental em questão.

Durante ronda por volta das 23:30 do dia 25 de fevereiro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão que transportava madeira serrada. Ao ser questionado sobre a documentação da carga, o condutor afirmou não possuir nota fiscal e nem a guia florestal. Veículo e condutor foram conduzidos a Unidade Operacional da PRF em Santarém/PA, onde foram feitas as devidas medições chegando ao valor aproximado de 16 metros cúbicos de madeira, sendo declarada pelo condutor as espécies: Dinizia excelsa (Angelim), Bagassa Guianensis (Tatajuba) e Handroanthus sp (Ipê). (A informação é da PRF)

