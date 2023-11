Prefeitura de Altamira abre processo seletivo para o cargo de diretor escolar;Vagas para Castelo dos Sonhos,

A prefeitura Municipal de Altamira, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), torna público para o conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Interno, no âmbito da Administração Pública Municipal, para preenchimento de vagas dos cargos de Diretor Escolar para provimento da função de Diretor Escolar de Escolas Públicas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental do Município de Altamira – PA. A inscrição será realizada, presencialmente, de 20 a 24 de novembro, das 8h às 12h e das 14 às 18h, na Secretaria Municipal de Educação e na Subsecretaria de Educação em Castelo de Sonhos.

A divulgação de cada etapa e a homologação do Processo Seletivo serão publicadas na imprensa oficial do município e na aba destinada ao Processo Seletivo no site da prefeitura de Altamira.

Poderão participar do Processo de Seleção para Provimento das Funções de Diretor Escolar das Escolas da Rede Municipal de Altamira: servidor(a) público(a), profissional do magistério, pertencente ao quadro de servidores efetivos e temporários, que tenham 02 (dois) anos de experiência docente e que estejam em efetivo exercício na rede municipal de Altamira neste ano de 2023.

Antes de se inscrever o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas no Edital 01/2023, assim como no Decreto Municipal nº 2886/2023, às quais não poderá alegar desconhecimento em hipótese alguma.

Para maiores informações acesse o link:https://altamira.pa.gov.br/processo-seletivo-para-provimento-da-funcao-de-diretor-escolar-de-escolas-publicas-municipais-de-educacao-infantil-e-de-ensino-fundamental-do-municipio-de-altamira-pa

