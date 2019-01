Brasil chega a seis medalhas de ouro no Mundial Paralímpico

Mateus Evangelista conquistou o primeiro lugar nos 100m T37 em Londres

O Brasil conquisto, nesta quinta-feira, a sua sexta medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico, disputado no Estádio Olímpico de Londres. O rondoniense Mateus Evangelista, de 23 anos, foi o melhor nos 100m T37 (paralisados cerebrais), com o tempo de 11s48. Após a prova, o atleta brasileiro dedicou a vitória ao seu estado.

– Eu queria demais essa medalha de ouro. Era algo que estava engasgado. Essa vitória mostra que a minha mudança de Rondônia para São Paulo há quatro anos valeu a pena. Minha casa é Rondônia, apesar de morar em São Paulo. Meu coração segue lá.

Mateus foi seguido pela estrela sul-africana Charl du Toit (11s55) e pelo ucraniano Vladyslav Zahrebelnyi (11s69). O egípcio Mostafa Fathalla Mohamed, atual campeão olímpico, chegou apenas em quarto lugar (11s78). Na última terça-feira, o atleta já havia conquistado a medalha de prata nos 200m da classe T37.

Mateus ainda retorna nesta sexta-feira, 21, à pista do Estádio Olímpico. O brasileiro disputará o salto em distância, prova da qual é especialista e na qual conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado. Ele terá a missão de destronar o chinês Guangxu Shang, dono do ouro no Rio ao alcançar 6,77m – vinte e quatro centímetros a mais do que Mateus (6,53m).

Em Londres, Mateus garantiu o sexto ouro para o Brasil – ©Marcio Rodrigues/MPIX / Divulgação/Marcio Rodrigues/MPIX/CPB

O outro brasileiro a competir nesta quinta-feira foi Fabrício Junior. Ele ficou em terceiro lugar em sua semifinal dos 200m T12 (baixa visão), com o tempo de 22s90. Como apenas o primeiro colocado de cada uma das três baterias e o melhor tempo no geral se classificavam, ele ficou fora da decisão por medalha.

O Brasil soma 15 medalhas até o momento, sendo seis ouros, cinco pratas e quatro bronzes na competição que segue até domingo, dia 23. Confira, abaixo, a participação dos brasileiros nesta sexta, 21, sétimo dia do Mundial de Londres. A página do Comitê Paralímpico Brasileiro no Facebook transmite ao vivo.

Programação dos brasileiros – sexta-feira (21/7)

15h10 – Edson Pinheiro (semifinal dos 100m T38)

15h14 – Elizabeth Gomes (final do lançamento de disco F55)

15h26 – Yohansson Nascimento (semifinal dos 200m T47)

15h34 – Petrúcio Ferreira (semifinal dos 200m T47)

16h13 – Daniel Martins (semifinal dos 800m T20)

16h35 – Mateus Evangelista (final do salto em distância T37)

17h03 – Edson Pinheiro (final dos 100m T38) – caso avance

