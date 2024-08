Brasil é ouro no vôlei de praia: Ana Patrícia e Duda vencem canadenses em Paris

Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris! Na final, nesta sexta-feira (9), as brasileiras venceram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1 com parciais 26/24, 12/21 e 15/10.

Com o ouro, Duda e Ana Patrícia encerraram dois jejuns para o vôlei de praia brasileiro. O país volta a subir no pódio da modalide depois de oito, após passar em branco em Tóquio. Os últimos brasileiros a ganhar medalha tinham sido Alison e Bruno, que conquistaram o ouro na Rio 2016.

Mas a maior marca fica para o vôlei de praia feminino: o Brasil volta a conquistar o ouro após 28 anos. Jackie Silva e Sandra Pires subiram ao lugar mais alto do pódio em Atlanta 1996.

O jogo

As canadenses começaram melhor no jogo. Com um bom saque, a dupla do Canadá abriu vantagem de 8 a 2 logo no início do primeiro set. Duda e Ana Patrícia tiveram dificuldade principalmente com as bolas rápidas de segunda, um dos fortes de Melissa e Brandie. Mas a dupla brasileira conseguiu se recuperar e entrar no jogo, tirando a vantagem das canadenses, que começaram a ter dificuldade para passar e virar. O set foi tenso até o fim, com Duda e Ana Patrícia fechando em 26 a 24.

O segundo set começou mais equilibrado do que o primeiro, com as duplas trocando pontos. Duda foi mais uma vez procurada no saque pelas canadenses, mas correspondeu à altura, passando e virando bolas importantes. Desde o primeiro set, as brasileiras passaram a buscar Brandie no saque, que apresentou maior dificuldade para passar e comprometendo também as viradas de bola da dupla canadense.

O equilíbrio prevaleceu até metade do segundo set. A partir daí, as canadenses conseguiram abrir vantagem, mais uma vez usando a bola de segunda para surpreender as brasileiras e forçando o saque em Ana Patrícia, que teve dificuldade em passar e, consequentemente, virar bolas. Melissa e Brandie empataram o jogo vencendo o set por 21 a 12.

Apesar da reta final do segundo set muito abaixo, Duda e Ana Patrícia voltaram bem para o tie break. As brasileiras conseguiram encaixar o saque e Duda, assim como na semifinal, brilhou no fundo de quadra. As canadenses estavam bem nas viradas de bola no início do set, mas enfrentavam dificuldades no passe e começaram a errar também nos outros fundamentos. Brandie chegou a mandar direto para a rede um ataque de segunda, sua marca registrada.

No décimo segundo ponto do Brasil, Ana Patrícia e Brandie se desentenderam na rede e a arbitragem precisou interferir. As duas acabaram levando cartão amarelo. Apesar do desentendimento, as brasileiras não saíram do jogo e fecharam o set em 15 a 10, garantindo a terceira medalha de ouro para o Brasil em Paris.

Caminho até o ouro

Duda e Ana Patrícia chegaram à final sem nenhuma derrota e com apenas um set perdido, justamente na semifinal para a dupla australiana Mariafe e Clancy.

Da fase de grupos às quartas, a dupla brasileira venceu todos os jogos por 2 a 0. Nas quartas de final, superaram Tina e Anastasija, da Letônia, enquanto nas oitavas, venceram as japonesas Akiko e Ishii.

Na fase de grupos, as brasileiras venceram as italianas Gottardi e Menegatti, as espanholas Liliana e Paula e as egípcias Marwa e Elghobashy.

