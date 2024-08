Passageiro que perdeu voo de avião que caiu em Vinhedo relata momentos de tensão e alívio; veja vídeo

Foto: Reprodução | Passageiros que perderam o voo da aeronave que caiu em Vinhedo relatam momentos de alívio e tensão. Entre os 10 que não embarcaram, um chegou a insistir para embarcar, mas foi negado: “Falei pra me colocar no avião”, disse. A bordo, estavam 58 passageiros e 4 tripulantes.

Um passageiro viveu um misto de tensão e alívio ao perder o voo da aeronave que caiu em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira (9). Ele chegou a insistir para embarcar, pedindo à equipe do aeroporto que o colocassem no avião. “Falei pra me colocar no avião”, disse, ainda abalado com a situação.

A confusão com o portão de embarque no Aeroporto Regional de Cascavel, no Paraná, acabou impedindo que ele e outros passageiros entrassem no voo que tinha como destino Guarulhos, São Paulo. No total, 10 pessoas perderam o voo. Entre elas, um passageiro que inicialmente tentou embarcar, mas agora reconhece que o atraso foi o que salvou sua vida. A bordo, estavam 58 passageiros e 4 tripulantes.

A bordo do avião, um modelo ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, estavam 58 passageiros e quatro tripulantes. Segundo a companhia aérea, as equipes de resgate ainda estão trabalhando no local. A prefeitura de Valinhos confirmou a morte de todos os passageiros. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar seguem em operação no local da queda.

Outro passageiro que também perdeu o voo relatou um encontro angustiante com um funcionário do aeroporto, que ele agora considera ter lhe salvado a vida. “Cheguei atrasado e não havia ninguém no guichê da Latam. Quando o funcionário negou meu embarque, fiquei chateado, mas agora vejo que ele me salvou. Ele fez o trabalho dele”, disse, expressando gratidão pelo que inicialmente parecia ser um contratempo frustrante.

A Força Aérea Brasileira (FAB) já enviou investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) ao local para conduzir a investigação preliminar do acidente. No Aeroporto Regional de Cascavel, uma operação de emergência foi organizada para entrar em contato com as famílias das vítimas, à medida que o país aguarda mais informações sobre a tragédia.

Passageiro que perdeu voo de avião que caiu em Vinhedo relata momentos de tensão e alívio

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2024/15:21:51

