Brasil perde de virada para Rússia no vôlei masculino e está fora da final

Gaspar Nóbrega / COB (Brasil perde de virada para Rússia e acaba o sonho do bicampeonato olímpico)

Seleção venceu o primeiro set e teve boa vantagem para fechar o terceiro, mas acabou perdendo a semifinal e agora briga por medalha de bronze

Era para ser o “jogo da forra”. Depois de perder na fase de grupo por 3 sets a zero para a Rússia, o Brasil teve a oportunidade de vencer o algoz e ainda seguir na competição, sonhando com o inédito bicampeonato Olímpico.

O início da partida deu a impressão que esse seria o roteiro, com vitória tranquila no primeiro set por 25×18. No segundo, time relaxado e os russos devolveram com placar de 21/25. Mas, talvez, a chave da partida tenha sido o terceiro set, quando os brasileiros tiveram um placar de 20×12 a seu favor, mas acabaram perdendo o set por 24/26. O abalo mental veio e lances que eram para serem simples se tornaram problema para os comandados de Renan Dalzoto. O Comitê Olímpico Russo aproveitou para vencer o set em 23/25 e fechar o jogo em 3 sets a um, tirando o Brasil da final das Olimpíadas de Tóquio.

Agora, o Brasil espera adversário para disputa da medalha de bronze, que sai do confronto entre França x Argentina.

