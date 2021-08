Saída temporária para o Dia dos Pais poderá não ser concedida para mais de 1.200 presos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para o secretário adjunto, não há uma previsão de quando os ataques aos policiais penais serão cessados. Ele destacou, porém, as providências tomadas para enfraquecer grupos criminosos. “Se o preso tiver uma relevância dentro da facção criminosa, ele é separado. Se ele tiver uma influência muito grande, vai para o presídio federal. Se nós tivermos o entendimento de que um determinado preso tem algum envolvimento com o crime lá fora, ele também responde dentro cárcere. Nós não vamos recuar”, garantiu.

Em casos de ameaças e ataques confirmados, o secretário adjunto disse que há uma rápida mobilização para resguardar a vida dos servidores, “verificando todos os presos monitorados”, porque, de acordo com Moraes, “quando o preso monitorado não está envolvido diretamente com os ataques, ele sabe quem está”.

O coronel Arthur Moraes também afirmou que uma série de medidas estão sendo tomadas para evitar novos ataques a servidores do sistema de segurança pública. Dentre essas medidas, estão a concessão do aluguel social, para que os agentes possam mudar de endereço.

Segundo ele, os alvos seriam policiais militares, civis e penais. “Então, por conta disso, teve essa solicitação para suspender a saída temporária. E também por conta disso, houve uma portaria administrativa para suspender visitas de advogados, salvo aquelas que são necessárias ao processo. Porém, elas têm que ser justificadas no processo do preso. Isso visa controlar e manter a segurança pública aqui fora”, justificou.

“Essa saída temporária é um direito previsto em lei. Porém, com esses ataques que alguns policiais penais estão sofrendo, nós entendemos e levantamos, com o relatório de inteligência, que muitos presos na saída tinham a missão das facções criminosas de atacar agentes da segurança pública”, revelou Moraes.

