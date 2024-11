Brasil registra aumento no índice de “Cornos”: Saiba qual cidade lidera a lista

Foto: Reprodução | O interesse por fetiches é um assunto intrigante que desperta curiosidade em muitas pessoas. No Brasil, um dos temas que têm ganhado atenção é o fetiche dos cuckolds. Este termo refere-se a homens que obtêm prazer ao ver ou saber que suas parceiras estão envolvidas sexualmente com outras pessoas. Recentemente, uma pesquisa da plataforma Sexlog evidenciou que existe um significativo número de brasileiros que se identificam com esse fetiche.

Segundo a pesquisa, mais de 300 mil homens no Brasil assumem abertamente essa identidade, celebrada em 25 de abril, o Dia do Corno. Estão espalhados por 41% das cidades do país, refletindo a popularidade crescente dessa prática. A região Sudeste é o principal reduto destes indivíduos, mas o fenômeno também se estende de maneira expressiva pelo Nordeste e Sul do Brasil.

Onde os Cuckolds Estão Localizados no Brasil?

O mapeamento dos cuckolds no Brasil pela plataforma Sexlog mostrou que o Sudoeste lidera em número de participantes, contabilizando mais de 171 mil adeptos. As cidades que mais se destacam na região são São Paulo, Rio de Janeiro, e Belo Horizonte. No Nordeste, as cidades de Fortaleza e Salvador emergem como principais centros dessa prática.

Já no Sul, Curitiba e Porto Alegre possuem o maior reconhecimento quando se fala em cuckolds. Este mapeamento ajuda a entender melhor a distribuição geográfica do fetiche, oferecendo insights sobre onde ele é mais difundido no território nacional.

Quais São as Cidades Mais Infiéis do Brasil?

Além do interesse por cuckold, outras pesquisas sobre infidelidade, como aquelas realizadas por aplicativos como Ashley Madison, revelam tendências de infidelidade em cidades maiores com densidade populacional elevada. Estas pesquisas frequentemente incluem metrópoles conhecidas por suas oportunidades sociais diversificadas, como São Paulo e Rio de Janeiro.

São Paulo (SP): Com vastas oportunidades de socialização e trabalho, esta metrópole é frequentemente mencionada como detentora de altos índices de infidelidade.

Rio de Janeiro (RJ): Famosa por sua vibrante vida noturna e cultural, a cidade é uma presença constante nas listas de infidelidade.

Belo Horizonte (MG): A capital mineira também surge nas pesquisas como uma cidade com significativa taxa de infidelidade.

Brasília (DF): A capital federal, com um cenário político e profissional dinâmico, frequentemente aparece em estudos de infidelidade.

Curitiba (PR): A capital paranaense é outra cidade onde pesquisas apontam um número considerável de casos de infidelidade.

A Interpretação dos Dados

Os resultados dessas pesquisas devem ser considerados com cautela, já que são baseados em dados de aplicativos e estudos que não são oficiais. Isso implica que podem não ser um reflexo absolutamente preciso da realidade. No entanto, proporcionam uma exploração interessante dos hábitos e preferências socias nas maiores cidades brasileiras.

O estudo do fetiche cuckold e da infidelidade no Brasil oferece uma compreensão única das dinâmicas sociais e das práticas sexuais que muitas vezes permanecem nos bastidores das vidas cotidianas. À medida que mais pesquisas surgem, a perspectiva sobre esses temas pode continuar a evoluir, oferecendo novas nuances sobre essas facetas da sociedade brasileira.

Fonte: Terra Brasil Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/13:58:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...