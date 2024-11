Vendedor espancado por filho de Maguila presta depoimento sobre caso

(Foto: Reprodução) – Osvaldo de Souza, vendedor ambulante agredido pelo filho do ex-boxeador, diz que ele trabalha para o Espaço Unimed. Casa nega relação

Com pontos na cabeça e olho esquerdo desfigurado, o vendedor ambulante Osvaldo de Souza, de 41, compareceu à delegacia na tarde desta quinta-feira (7/11) para depor sobre a agressão que sofreu próximo ao Espaço Unimed, casa de shows na zona oeste de São Paulo.

O vendedor, que trabalha no local há três anos, afirma ter sido agredido na cabeça por um segurança, com soco inglês e pedras. O agressor foi identificado como Adenilson Lima dos Santos, filho do ex-pugilista Maguila.

Segundo Osvaldo, a agressão aconteceu quando um homem que lidera um grupo de seguranças informais da casa de shows, conhecido como “Carioca”, o advertiu com “truculência”, mandando tirar o carrinho de bebidas do local.

Categoria da newsletter

Receba no seu email as notícias da editoria Metrópoles SP

Frequência de envio: Diário

“Ele chegou com toda truculência, mandando eu tirar o carrinho de lá, falando que eu era folgado. Começou a gritar comigo e disse: ‘abre a boca para ver se eu não te arrebento’”.

O vendedor alega que pediu desculpas ao segurança, mas que, logo em seguida, Adenilson apareceu e começou agredi-lo.

“É hostil. Porque olha como eu tô configurado aqui. Parecendo que eu fui um estuprador, um marginal, que eu cometi algum crime grave”.

“Seguranças da casa”

Osvaldo afirma que Carioca e Adenilson trabalham para o Espaço Unimed. “Eles são seguranças da casa. A casa [Unimed] falou que não, mas trabalham sim. Foi a mando da casa”, afirmou o ambulante.

A assessoria do Espaço Unimed afirma que o incidente ocorreu na frente da casa e os profissionais envolvidos não trabalham no local. O Espaço Unimed disse ainda que “reprova veementemente qualquer forma de violência”. O Metrópoles tenta contato com Adenilson Lima dos Santos.

Fonte: Leonardo Amaro – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/14:27:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...