Brasil tem 100 mil testes de coronavírus ainda não contabilizados, diz Ministério da Saúde

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, disse que não é possível estimar quantos dos cerca de 100 mil testes ainda não enviados ao ministério terão resultado positivo, e acrescentou que o envio é de responsabilidade dos laboratórios, de acordo com a legislação.

Até o momento o Brasil tem 114.715 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com dados divulgados nesta terça pelo ministério, com 7.921 óbitos.

You May Also Like