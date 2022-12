PRF morre atropelado por caminhão no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Segundo o superintendente Francisco Lucena, Joás estava a pouco mais de um ano na PRF. Ele deixou a esposa, que estava grávida de oito semanas. O corpo do agente será levado para Jataí (GO), para o sepultamento.

O policial rodoviário federal, Joás Nunes Batista, de 34 anos, morreu atropelado por um caminhão, durante uma fiscalização de trânsito, na madrugada deste sábado (17), no km 8, da BR-070, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá.

