Brasil tem 46 municípios com eleição anulada sub judice

Foto: Reprodução | Justiça Eleitoral tende a correr para resolver a questão até a data da diplomação (19 de dezembro), mas, caso não haja decisão até o dia, ninguém é diplomado.

Após o primeiro turno das eleições municipais, que aconteceram no domingo (6), o Brasil ainda possui 46 municípios em que o resultado do pleito está “anulado sub judice”.

De acordo com Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da FGV-SP, isso ocorre quando há irregularidade no registro de candidaturas.

“A regra geral é que o candidato, ou candidata, que constar como indeferido com recurso, não pode ser proclamado vencedor na eleição, não pode ser diplomado e não toma posse”, explicou.

De acordo com o professor, a Justiça Eleitoral tende a correr para resolver a questão até a data da diplomação (19 de dezembro), mas, caso não haja decisão até o dia, ninguém é diplomado.

“Se seguir indeferido até o momento, ninguém se torna prefeito da cidade. No dia 1º de janeiro, os vereadores assumem seus cargos e a pessoa escolhida para ser presidente da Câmara se torna prefeito interino e quem for eleito vice-presidente da Câmara assume o lugar do presidente”, diz Neisser.

Caso a Justiça decida pela não autorização do candidato em questão assumir, uma nova eleição deve ser convocada no município.

Veja quais são os municípios que estão nessa situação:

Águas de Santa Bárbara (SP)

Amparo do Serra (MG)

Aquidabã (SE)

Aramina (SP)

Areia Branca (RN)

Auriflama (SP)

Bequimão (MA)

Bocaina (SP)

Bonito de Minas (MG)

Cabo de Santo Agostinho (PE)

Cachoeira do Arari (PA)

Colina (SP)

Descoberto (MG)

Eldorado (SP)

Figueirópolis (TO)

General Maynard (SE)

Goiana (PE)

Guapé (MG)

Guará (SP)

Guzolândia (SP)

Ingaí (MG)

Itaguaí (RJ)

Joaquim Nabuco (PE)

Lagoa Salgada (RN)

Mercês (MG)

Mirante do Paranapanema (SP)

Mongaguá (SP)

Natividade (RJ)

Neves Paulista (SP)

Óbidos (PA)

Panorama (SP)

Piraí (RJ)

Presidente Kennedy (TO)

Reginópolis (SP)

Ruy Barbosa (BA)

São Bento do Sapucaí (SP)

São Gabriel do Oeste (MS)

São João Evangelista (MG)

São José da Varginha (MG)

São Tomé (PR)

Silva Jardim (RJ)

Tambaú (SP)

Três Rios (RJ)

Tuiuti (SP)

Vitória da Conquista (BA)

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/17:25:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...