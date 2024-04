Brasileirão tem 300 jogadores estrangeiros inscritos na competição

Colombiano John Arias – (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Campeonato Brasileiro deste ano tem 43 jogadores argentinos.

A CBF – Confederação Brasileira de Futebol – divulgou nesta segunda-feira (15), dados importantes do BID. Foram registrados 300 jogadores estrangeiros para a disputa das quatro divisões nacionais. O aumento é de 45,5% em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado com aumento de sete para nove gringos em cada partida.

No Brasileirão, houve um crescimento de 45,5% – aumentou de 101 para 147 inscritos neste ano. Já a parcela desses atletas na Série B teve o acréscimo exponencial de 181,25%, saltando de 16 para 45 jogadores de fora do país.

Os países com mais atletas inscritos no BID da CBF para o campeonato deste ano são a Argentina com 43 jogadores, seguida do Uruguai com 28, Colômbia com 19 e o Paraguai mandou 13 jogadores.

Na primeira rodada, o Brasileirão teve oito estrangeiros balançando as redes. Nesse sábado (13), o Fortaleza visitou o São Paulo e saiu do MorumBIS com a vitória por 2 a 1 graças ao gols de Machuca e Lucero, ambos da Argentina. No Maracanã, Thiago Borbas, do Uruguai, fez o segundo gol do Bragantino no empate em 2 a 2 contra o Fluminense.

Neste domingo (14), os uruguaios Canobbio e Mastriani e o argentino Leo Gody marcaram para o Athletico Paranaense na goleada por 4 a 0 sobre o Cuiabá, na Ligga Arena. No embate entre rubro-negros no Serra Dourada, o uruguaio Nicolás de la Cruz fez um lindo gol de falta pelo Flamengo, que venceu o Atlético-GO por 2 a 1. Já no duelo de campeões entre Vitória e Palmeiras, o colombiano Richard Rios foi o responsável pelo triunfo alviverde fora de casa pelo placar mínimo.

Uma coisa é certa, a preocupação dos clubes brasileiros que vão perder muitos jogadores que serão convocados para a Copa América dos Estados Unidos que começará dia 20 de junho e terminará em 14 de julho. O Flamengo tem vários uruguaios selecionáveis com Varela, Matias Viña, De Arrascaeta e De La Cruz.

Fonte: Tupi FM Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/08:13:24

