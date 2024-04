Yasmin Brunet estaria vivendo affair com outra mulher; saiba quem é

Yasmin Brunet e Mia Carvalho (Fotos: Reprodução/TV Globo e Instagram)

Fãs da modelo e ex-BBB torcem pelo possível novo casal.

Antes de ir para o “BBB 24” muita gente achou que Yasmin Brunet tinha deixado pendente uma relação com MC Daniel. O próprio funkeiro já admitiu que os dois viveram um affair, mas tudo já tinha virado amizade. Na casa do BBB, Yasmin chegou a dizer que estava enrolada aqui fora. Ela ficou algumas vezes com o jogador Carlos Miguel, do Corinthians, mas não era dele que a moça falava.

Segundo informações do Jornal Extra, a modelo de 35 anos está vivendo um affair com a cantora e influenciadora Mia Carvalho, de 24. Por enquanto a relação é mantida longe dos holofotes, mas não das redes sociais.

Fãs e seguidores das duas nas redes sociais já shipam o casal chamado de Yasmia.

Até outubro do ano passado, Mia namorava a cantora Duda Kropf. Em seu Instagram, a moça nascida no Rio, mas radicada em São Paulo, como Yasmin, costuma postar seus looks, viagens e os treinos que deixam o abdômen saradíssimo, a parte do corpo, aliás, que ela mais gosta de mostrar.

Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, ela é seguida de perto por quem curte seu estilo básico. E já há quem note que Yasmin vem seguindo o mesmo. Num podcast gravado no ano passado, Mia deu algumas características do tipo de mulher que ela gosta: “Mulher patricinha”. “Gosto de mulher bem feminina, não ser ‘ratinho de laboratório. Como estou solteira e as héteros querem só me beijar, não é um problema”. Durante a entrevista, ela ainda contou que pegaria Vanessa Lopes, ex-rival e Yasmin e sua companheira de “BBB 24”.

Entre as pistas deixadas pelas duas, Mia respondeu numa caixinha de perguntas que seu perfume favorito é o mesmo que Yasmin já disse que usa, e a a filha da Luiza Brunet já publicou o trecho de uma música que fala do signo de escorpião, o mesmo de Mia.

