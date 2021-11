Bruno Henrique revela pedido de Renato Gaúcho antes da goleada do Flamengo sobre o São Paulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

– Parabenizar toda equipe. Um grande desempenho. Jogar aqui é difícil, com o São Paulo pressionado, mas colocamos a bola no chão, fizemos dois gols rápidos. Foi o que o Renato tinha nos pedido, pressionar eles logo para fazer os gols nos primeiros minutos – afirmou o atacante, na saída de campo, à FlaTV.

(Foto:Reprodução Lance!) – A goleada do Flamengo sobre o São Paulo, por 4 a 0 no Morumbi, começou a ser construída nos primeiros minutos da partida deste domingo. Afinal, aos três, Gabigol e Bruno Henrique já haviam colocado o placar em 2 a 0 para o Rubro-Negro. Segundo o camisa 27, a pressão inicial foi um pedido do técnico Renato Gaúcho antes da partida.

